Магазины косметической сети Lush закроют в России – СМИ

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Британская косметическая сеть Lush планирует закрыть в России магазины из-за проблем с поставками продукции. Об этом пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на консультантов рынка торговой недвижимости.

Как рассказал один из собеседников издания, интернет-магазин Lush временно должен продолжить работу.

Источник, близкий к компании, подтвердил, что магазины Lush в России ликвидируют.

При этом параллельный импорт в данном случае не является выходом из ситуации, так как владелец бренда ведет оптовую торговлю только со своими партнерами.

Ранее ассоциация крупных международных производителей различных товаров "Русбренд" предложила исключить косметику и бытовую химию из списка товаров для параллельного импорта.

Отмечалось, что речь идет о конкретных брендах, которые продолжают производство этих товаров в России или ввозят их по прямому импорту.

В частности, в перечне косметических или туалетных средств приводятся Shamtu, Gliss Kur, Shauma, Syoss, Nivea, Rexona, Axe, "Чистая линия", "Сто рецептов красоты" и другие. Среди моющих средств и мыла параллельный импорт стоит ограничить для Domestos, Vanish, Cillit, Tiret и Dosia, считают в ассоциации.

Ситуация с поставками товаров в Россию осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

