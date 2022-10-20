Одежда Uniqlo появилась на маркетплейсе Lamoda

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Одежда японского бренда Uniqlo стала продаваться на российском маркетпейсе Lamoda. Об этом сообщает ТАСС.

"Товары бренда Uniqlo действительно стали доступны клиентам Lamoda", – сказали в пресс-службе торговой площадки.

Там подчеркнули, что на сайте представлена только оригинальная продукция производителя, авторизованная его официальным представительством в РФ.

Ранее одежда Uniqlo появилась на других онлайн-площадках, а именно на Ozon и CDEK.Shopping. Сроки доставки при этом больше обычных.

Uniqlo приостановила работу своих магазинов в России с 21 марта текущего года. В компании объяснили это решение трудностями ведения бизнеса в РФ в текущих условиях, а также обострением конфликтной ситуации на Украине.

Целый ряд иностранных брендов покинул российский рынок после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



На российских маркетплейсах появилась одежда бренда Uniqlo

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!