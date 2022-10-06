Турецкие бренды стали заменой товаров H&M и Zara

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Дистрибьюторы стремятся заменить товары покинувших российский рынок брендов H&M и Zara дорогими аналогами из Турции, сообщает News.ru со ссылкой на источник на рынке.

"Но из-за того что эта одежда ввозится не напрямую, а через дистрибьюторов, она стоит дороже, чем Zara и H&M. Допустим, Mexx – на 20–25%, Ketroy – на 35%, а Perspective – на 20%. Ведь дистрибьюторам нужно получить свою маржу", – сообщил он.

Собеседник издания отметил, что турецкие компании используют большие производственные мощности и близость к Центральной России, а также широкую линейку товаров на все погодные условия.

По его словам, небольшие объемы одежды ушедших брендов в настоящее время реализуются в мультибрендовых аутлетах, где продаются коллекции, которые до этого продавались в Европе, но не продавались в РФ.

Источник портала также добавил, что 30–50% площадей российских торговых центров остаются пустыми.

Ранее вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Сергей Красильников заявил, что возвращение иностранных компаний в Россию является худшим сценарием.

Красильников отметил, что у российских компаний "что-то стало получаться" и возвращение иностранных брендов может прервать их на полпути. Он добавил, что Россия является самодостаточной страной.



Люксовые бренды ушли из России

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!