Предприниматель прокомментировала информацию об уходе H&M из России

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Шведский бренд одежды H&M на этот раз с высокой вероятностью действительно покинет российский рынок. Такое мнение в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда" озвучила предприниматель, стилист и блогер Ольга Беликова.

"Я думаю, что они все-таки уйдут, и это была классная пиар-кампания для того чтобы слить остатки. Теперь они объявили дату ухода, чтобы выстроить огромные очереди в торговых центрах и действительно избавиться от остатков товаров", – предположила она.

При этом она подчеркнула, что российский масс-маркет представлен и другими брендами, в том числе отечественными. Кроме того, по ее словам, носить бренды, которые ушли из РФ, уже не модно: покупатель все чаще старается поддержать российского производителя.

Беликова ожидает роста покупателей у отечественных брендов.

"Время наше, и мы покажем, что мы тоже много что умеем", – подытожила она.

Весной компания H&M приостановила все продажи в России на фоне ситуации на Украине, а позже сообщалось, что шведская сеть полностью прекратит деятельность на российском рынке. Однако в середине августа компания H&M открыла 118 магазинов по всей России для реализации оставшегося стока.

К настоящему времени компания закрыла больше 40% своих магазинов в РФ – это 42 точки в 23 регионах страны.



H&M приступил к закрытию магазинов в России

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