Больше половины россиян нашли замену ушедшим из РФ брендам

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Сервис сквозной аналитики Calltouch провел исследование, благодаря которому выяснилось, что больше половины россиян нашли отечественные аналоги западным брендам, покинувшим рынок РФ. Об этом сообщает "Газета.ру".
По данным исследования, на вопрос "Покинул ли Россию хоть один бренд, к которому вы были лояльны?" положительно ответили лишь 15% респондентов. Далее 35% считают, что их избранные бренды остались в РФ. А 46% не считают ужасным тот факт, что многие крупные производители покинули рынок России. Тех, кто чувствует, что их лишили чего-то важного, оказалось 4%.
Помимо этого, из данных следует, что 69% жителей РФ смогли без трудностей перейти на продукты других брендов. Отмечается, что из опрошенных 31% находятся в поисках каналов доставки оригинальных товаров.
Также на вопрос "Как вы подбираете замену? Опираетесь на технические характеристики товара, ищите схожую философию бренда" 41% заявили, что рассматривают всю ту продукцию, которую может предоставить рынок.
В результате исследования выяснилось, что на данный момент 64% россиян смогли найти аналоги популярным брендам, но 36% все еще ищут замену им.
Ранее сообщалось, что ретейлер компании H&M уже закрыл семь магазинов на территории России из ранее открытых. Известно, что четыре закрыли в Москве, два – в Санкт-Петербурге, один – в Самаре.
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