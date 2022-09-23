На месте ушедших из РФ брендов откроются универмаги нового формата

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За два года на месте брендов, которые покинули российский рынок, откроются мультибрендовые универмаги нового формата. Об этом "Известиям" рассказали владельцы магазинов "Телеграф" и Slava (Magic Group), планирующие занять новые площади.

В общей сложности планируется открытие 30 магазинов: "Телеграф" запустит работу 8 универмагов, Slava – 20. По данным СМИ, "Телеграф" начнет работу в Москве в "Outlet Новая Рига" на месте магазина Nike, а в ТЦ "София" – на месте H&M.

"Спрос на открытие универмагов в ТЦ начал активно расти, нам поступает по три–четыре заявки в неделю, это очень много", – сообщил основатель "Телеграфа" Николай Константинов.

Он добавил, что популярность магазинов подобного типа растет не только в Москве, но и в Краснодаре, Сочи, Екатеринбурге и других городах России.

Магазин сети Slava планирует начать работу 24 сентября на месте Bershka в ТК "Амбар" в Самаре.

По словам Николая Константинова, спрос на открытие универмагов обусловлен освобождением арендных площадей. "Телеграф" предоставляет возможность приобрести от 50 марок вещей в одном месте.

Однако руководитель департамента торговой недвижимости Commonwealth Partnership (CMWP) Ольга Антонова считает, что универмагов недостаточно для закрытия спроса, возникшего в отношении свободных площадей.

По словам гендиректора магазина дизайнерской одежды Akhmadullina Dreams Владимира Колесникова, бред демонстрировал присутствие на рынке с помощью продаж в пределах корнеров.

"В этом году мы открыли шесть корнеров, все они успешны с точки зрения экономики", – рассказал он.

Владелец бренда I Am Studio Олег Воронин считает, что открытие мультибрендовых универмагов интересная идея. По его словам, не каждый бренд имеет возможность открыть собственный магазин на территории ТЦ.

Кроме того, интерес к освободившимся площадям наблюдается и среди российских брендов. Так, "Известиям" подтвердили информацию об интересе к свободным местам со стороны "Снежной королевы".

"Мы понимаем, что сейчас ТЦ остались без трети операторов, но при этом старые договоры аренды многих крупных арендаторов по-прежнему не расторгнуты и нет юридических оснований занимать освободившиеся пространства", – сообщила руководитель направления PR в сети Ольга Демидова.

До этого сервис сквозной аналитики Calltouch провел исследование, благодаря которому выяснилось, что больше половины россиян нашли отечественные аналоги западным брендам, покинувшим рынок РФ.

Помимо этого, из данных следует, что 69% жителей РФ смогли без трудностей перейти на продукты других брендов. Отмечалось, что из опрошенных 31% находятся в поисках каналов доставки оригинальных товаров.

