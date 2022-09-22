В Минпромторге заявили, что в России достаточно запасов товаров

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В магазинах и на сладах в России достаточно запасов товаров, их регулярно пополняют ретейлеры, заявили в пресс-службе Минпромторга РФ. Об этом сообщает РИА Новости.
В министерстве промышленности и торговли также подчеркнули, что в регионах не зафиксировано случаев отсутствия отдельных позиций.
"На данный момент в России товарные запасы находятся на достаточном уровне и постоянно поддерживаются торговыми сетями", – говорится в сообщении.
Отмечается, что ведомство и федеральные ретейлеры регулярно проводят мониторинг запасов всех социально значимых товаров. Кроме того, налажены механизмы оперативного реагирования на сложные внешние условия.
Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил, что механизм параллельного импорта в РФ будет продлен на 2023 год. По словам министра, соответствующее решение уже подготовлено. При этом он отметил, что в ведомстве заинтересованы в том, чтобы нишу на рынке занимали отечественные предприятия.
В начале мая Минпромторг утвердил список товаров, разрешенных к параллельному импорту в Россию до конца 2022 года. В частности, в него включили автомобили марок Volkswagen, Skoda, Tesla, Mercedes, Volvo, Audi, Chevrolet и других, оборудование, бытовую технику и игровые приставки. Впоследствии этот перечень был расширен.
Экономист рассказал о ситуации с продуктами в России
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