Решение о поставках алкоголя по параллельному импорту надо принять в сентябре – Мантуров

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Правительство России должно принять решение о включении алкогольной продукции в список параллельного импорта до конца сентября, поскольку ретейлерам необходимо успеть осуществить закупку этих товаров к новогодним праздникам, заявил вице-премьер РФ, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Об этом сообщает РИА Новости.
Он отметил, что Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) подала в министерство соответствующую заявку с учетом предстоящих праздников, поэтому решение по данному вопросу должно быть принято оперативно.
"Дело в том, что если это будет к новому году, то это уже бесполезное включение. Потому что они не успеют даже закупиться, поэтому я думаю, что до конца месяца нужно принять взвешенное решение: да, нет или какие-то позиции", – сказал Мантуров.
По его словам, новогодние праздники в России "перерастают во все другие праздники", поэтому ретейлеры хотят пополнить ассортимент традиционными продуктами, которые всегда были на российских прилавках.
"При этом разные позиции у федеральных органов исполнительной власти, поэтому мы в данном случае выполняем роль модератора. Мы выставили это на обсуждение, все должны прийти к общему знаменателю, потом будет принято решение", – пояснил вице-премьер.
Мантуров уточнил, что Минсельхоз ранее выступал против поставок алкоголя по параллельному импорту из-за опасений распространения контрафакта. Минпромторг же, по его словам, занимает по данному вопросу нейтральную позицию.
"Мы хотели сначала собрать все мнения коллег по правительству и по потребительскому сектору, а потом уже принимать какие-то взвешенные решения", – добавил Мантуров.
На прошлой неделе Минпромторг предложил расширить список товаров для параллельного импорта в РФ, распространив программу на алкогольные напитки. Речь идет о продукции, выпускаемой под известными брендами, в частности, Martini, Moet, Jagermeister и Bacardi.
Ранее председатель правления АКОРТ Игорь Караваев направил письмо на имя вице-премьера Дмитрия Григоренко с просьбой включить ряд алкогольных брендов в список товаров, разрешенных к параллельному импорту.
Алкоголь в РФ могут начать поставлять по параллельному импорту
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