В России предложили ввести пошлины на ввоз мебели из недружественных стран

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Д. Гришкин

Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности РФ направила в Минпромторг обращение о введении заградительной импортной пошлины на ввоз из недружественных стран мебели и сырь для ее изготовления. Об этом со ссылкой на министерство сообщает газета "Известия".

По информации издания, бизнес предлагает установить пошлины для недружественных стран на уровне 60%, а для всех остальных – 10%. В письме ассоциации в ведомство указано, что из-за санкций у компаний лесопромышленного комплекса выросли логистические расходы. Кроме того, для отечественных предприятий частично или полностью закрылись важнейшие экспортные направления.

Предполагается, что ввод заградительных пошлин для зарубежных компаний позволит российским производителям сохранить десятки миллиардов рублей уже в ближайший год. Как рассказал президент Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности РФ Александр Шестаков, российская мебель не уступает ведущим западным образцам по дизайну, качеству, использованию материалов и технологичности.

"По объему производства мы можем легко насытить весь внутренний рынок, и еще останется для экспорта", – сказал он.

В свою очередь, гендиректор компании "Этерна" Дмитрий Томилин заявил, что, по его мнению, ограничение ввоза в страну ряда товаров, включая мебель, может привести к росту цен для потребителей. Он отметил, что сами по себе любые санкции ведут к разрушению экономик.

"Такая мера может позитивно отразиться на деятельности отечественных производителей, но вводить ее сейчас преждевременно. Необходимо дать время нашему бизнесу перезапуститься", – отметил он.

Ранее сообщалось, что Ассоциация компаний интернет-торговли предложила продлить параллельный импорт на 2023 год. Как заявлял глава АКИТ Артем Соколов, если этого не сделать, то розница столкнется с нехваткой некоторых товаров.