Эксперты рассказали, какое будущее ждет параллельный импорт в 2023 году

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила оставить параллельный импорт на 2023 год. За то, чтобы продлить его действие, выступила и Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ). Без параллельного импорта магазины рискуют недосчитаться многих товаров, уверены представители бизнеса. Разбираемся, нужно ли продлять этот механизм или он затормозит курс на импортозамещение.

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Все ради покупателей

Письмо с предложением продлить параллельный импорт на весь 2023 год АКИТ собирается направить в Минпромторг. В ведомстве пообещали рассмотреть инициативу, когда получат документ. По словам президента АКИТ Артема Соколова, если не сохранить параллельный импорт, магазины могут недосчитаться товаров в некоторых категориях.





Артем Соколов президент АКИТ Достаточно заглянуть на любой сайт интернет-магазина или онлайн-площадки, чтобы убедиться: параллельный импорт работает, он важен и нужен. Благодаря ему сохранился и расширяется ассортимент товаров. Потребители могут получить фактически любую продукцию, несмотря на санкции.

По параллельному импорту компании приобретают только оригинальную продукцию, которая проходит все необходимые проверки и таможенные процедуры, подчеркнул Соколов. С отменой механизма россияне все чаще будут покупать контрафакт, так как не будет правил ввоза оригинальных товаров.

За параллельный импорт в 2023 году выступил и АКОРТ. Там также призвали расширить перечень брендов за счет продукции, которую невозможно производить в России. В списке на сегодняшний день нет таких позиций, как продукты питания, чай, кофе и спиртное, привели пример в ассоциации. Если их не импортировать, это серьезно ударит по правам потребителей в стране, считают в АКОРТ.

Параллельный импорт был легализован правительством РФ в конце марта 2022 года. На данный момент перечень продукции, которую можно ввозить в Россию без разрешения правообладателя, насчитывает более чем 20 страниц. В частности, это бренды электроники, автомобилей, косметики и средств личной гигиены.

Цена и ассортимент

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Бизнес просит определиться с перспективами параллельного импорта в 2023 году заранее, чтобы заблаговременно спланировать свою работу. Об этом в разговоре с Москвой 24 сказал председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла (РАЭРР) Андрей Карпов. Он согласился с тем, что ввоз товаров по этой схеме нужно оставлять.

"Важно определиться с перечнем продукции, разрешенной к параллельному импорту. Бизнес такого рода предложения тоже озвучивает и говорит, каких товаров не хватает", – сказал эксперт.





Андрей Карпов председатель правления РАЭРР Принцип должен быть таким: если правообладатель не присутствует на территории Российской Федерации, эта продукция вполне может ввозиться в рамках параллельного импорта. В данном случае нет смысла защищать права тех компаний, которые в России никак не представлены. Если бренд объявляет, что уходит из РФ, фактически его надо включать в список параллельного импорта, если есть потребность на эту продукцию.

В то же время схема не является решением всех проблем, убежден Карпов. Важно внутри страны создавать производства той продукции, которая востребована у российских покупателей. Это необходимо, так как у брендов все еще остаются возможности прикрыть поставки своих товаров.

"Сложно все время надеяться на то, что получится закрывать основные потребности за счет поставок параллельным импортом. В основном компании четко понимают, в какой стране окажется их товар. Если правообладатель решит запретить поставки своей продукции в нашу страну, такие возможности у него есть", – отметил эксперт.

Российский рынок нуждается в параллельном импорте, согласился в беседе с Москвой 24 кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Причем, по его мнению, на процессе импортозамещения работа этого механизма никак не скажется. "Нельзя оставлять нашу внутреннюю экономику без тех деталей, компонентов и прочих товаров потребительского рынка, которые нужны нам здесь и сейчас. И ждать, пока произойдет импортозамещение. Не работает так, что сейчас поставки обрубили и этот процесс тут же начался", – отметил он.



Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

Импортозамещение в первую очередь необходимо в стратегически важных для безопасности страны отраслях и в сферах, где это экономически целесообразно. Остальные позиции в разрешенном на параллельный импорт перечне необходимо оставить, считает эксперт.

"Это нужно в том числе, чтобы импортозамещение работало с учетом конкуренции с ввозимыми из-за рубежа товарами. Если российский производитель будет выпускать продукцию более плохого качества, для этого параллельный импорт и нужен. Потребители хотят, чтобы импортозамещение было должного качества, к которому уже все привыкли", – отмечает он.

По мнению Беляева, есть вероятность, что при сохранении параллельного импорта на 2023 год цены на ввозимые товары будут расти в пределах плановой инфляции.





Михаил Беляев кандидат экономических наук, финансовый аналитик Обычно, если цены возрастают, они редко снижаются. На это вряд ли можно рассчитывать. Но параллельный импорт может быть полезен тем, что конкуренция не позволит поднимать цены бесконечно.

Параллельный импорт в России нужно закрепить на долгое время, уверен Беляев. Для брендов это обычная рыночная ситуация, так как во многих странах существуют те же механизмы ввоза товаров, поэтому особых претензий у зарубежных компаний быть не должно, резюмировал экономист.