Мантуров анонсировал отмену параллельного импорта по ряду групп товаров

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Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что механизм параллельного импорта может быть скоро отменен по ряду групп товаров. Об этом он заявил в ходе рабочей поездки в Удмуртию, передает РИА Новости.

"Вы готовьтесь к тому, что мы скоро параллельный импорт отменим по группам [товаров], когда будем понимать, что у нас есть достаточно российской продукции", – высказался вице-премьер РФ, осматривая выставку удмуртских промышленных предприятий.

Мантуров отметил, что параллельный импорт рассматривался как мера сбалансирования рынка.

В начале мая Минпромторг утвердил список товаров, разрешенных к параллельному импорту в Россию. В частности, в него включили автомобили марок Volkswagen, Skoda, Tesla, Mercedes, Volvo, Audi, Chevrolet и других, оборудование, бытовую технику и игровые приставки.

В июле председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев предложил расширить перечень для параллельного импорта товарами, которым сложно найти альтернативу на российском рынке. За счет этой меры, считает эксперт, удастся нарастить производственные мощности российских предприятий.

