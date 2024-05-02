Депутат ГД Занко предупредила о штрафах за порчу георгиевской ленточки

Фото: портал мэра и правительства Москвы

За публичную порчу георгиевской ленточки россиянам могут выписать штраф в размере до 5 миллионов рублей или даже лишить свободы до 5 лет. Об этом сообщила РИА Новости председатель центрального штаба "Волонтеров Победы" и депутат Госдумы Ольга Занко.

Она порекомендовала не размещать георгиевскую ленточку на теле ниже уровня локтя, на сумках, животных и снаружи автомобилей. По ее словам, при прикреплении ленты на машину лучше искать подходящее место внутри салона, чтобы она дольше сохранилась в опрятном виде.

"Мы призываем носить георгиевскую ленту с уважением. Лучшее место для нее – на груди у самого сердца", – заявила Занко.

Депутат предупредила, что максимальное наказание при осквернении символа группой лиц по предварительному сговору или с использованием СМИ – штраф в 5 миллионов рублей или пять лет лишения свободы. Если же георгиевская лента случайно выпала из рук или испачкалась, то никто наказывать не будет. Занко объяснила, что в этом вопросе будет важен мотив.

Она также напомнила, что всероссийская акция "Георгиевская лента" пройдет до 9 мая. Вместе с георгиевской лентой "Волонтеры Победы" будут вручать листовку с историей ленты и рекомендациями по ее ношению, заключила депутат ГД.

Власти Молдавии 2 мая 2023 года запретили носить георгиевскую ленточку. Глава полиции Молдавии Виорел Чернэуцану подчеркнул, что лента, которая не является частью награды, будет рассматриваться как действующий символ военной агрессии.

Однако после в СМИ появилась информация, что суды Молдавии стали отменять административные протоколы за ношение георгиевской ленты. Но, по словам руководителя комитета "Победа", Чернэуцану продолжает грозить штрафами.

