Sputnik Молдова: Молдавские суды отменяет штрафы за георгиевские ленты

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Суды Молдавии отменяют административные протоколы за ношение георгиевской ленты, но местные полицийские продолжает угрожать штрафами. Об этом сообщается на сайте Sputnik Молдова со ссылкой на главу Национального координационного комитета "Победа" Алексея Петровича.

"Было бы любопытно увидеть хоть один протокол по ленточке, который был бы признан судебной инстанцией законным", – прокомментировал Петрович.

По словам руководителя комитета "Победа", глава полиции Молдавии Виорел Чернэуцану продолжает грозить штрафами. В то время, как судебные инстанции каждый раз отменяют административные протоколы за ношение георгиевской ленточки.

Чернэуцану 29 апреля призвал жителей республики воздержаться от ношения георгиевских лент 9 Мая. Он напомнил, что в стране действует запрет на продажу, хранение, производство и ношение двухцветной ленты.

Власти Молдавии 2 мая 2023 года запретили носить георгиевскую ленточку. Чернэуцану подчеркнул, что лента, которая не является частью награды, будет рассматриваться как действующий символ военной агрессии.