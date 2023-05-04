Власти Молдавии запретили ношение георгиевской ленточки без наград

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Молдавии власти запретили носить георгиевскую ленточку, не являющуюся частью наград. Об этом заявил глава Генерального комиссариата полиции республики Виорел Чернэуцану во время брифинга 4 мая.

"Если ленточка будет вместе с наградой, которой был удостоен этот человек, то она будет рассматриваться как часть награды. Если она будет отдельно, то это будет рассматриваться как действующий символ военной агрессии, что запрещено", – передает его слова ТАСС.

Политик отметил, что к нарушителям будут применяться штрафы.

Ранее представители сети магазинов "Ашан" опровергли сообщения о запрете на использование георгиевских лент в их магазинах. Они подчеркнули, что тематический декор не запрещен.

25 апреля акция "Георгиевская ленточка" стартовала в России. 30 тысяч волонтеров будут раздавать ленточки в преддверии Дня Победы во всех регионах РФ, а также в Египте, Тунисе, Армении, Ливане и Сербии.

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