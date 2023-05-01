01 мая, 22:12Общество
"Ашан" опроверг информацию о запрете на использование георгиевских лент
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Представители сети магазинов "Ашан" опровергли сообщения о запрете на использование георгиевских лент.
Ранее в Сети распространилась информация о том, что сотрудники компании якобы сообщают об ограничениях на продажу и использование георгиевских лент в магазинах "Ашан".
"Данная информация не соответствует действительности. В преддверии празднования в России 9 Мая магазины не получали никаких ограничивающих инструкций касательно тематической атрибутики и символики", – передает РИА Новости сообщение "Ашан Ритейл Россия".
Собеседник агентства подчеркнул, что в магазинах можно использовать тематический декор. Он также обратил внимание на то, что георгиевские ленты не могут быть предметом купли-продажи. Они раздаются волонтерами безвозмездно.
Ранее ежегодная акция "Георгиевская ленточка" стартовала в России. Об этом сообщила замглавы комитета Госдумы по вопросам развития гражданского общества, лидер движения "Волонтеры Победы" Ольга Занко.
По ее словам, более 30 тысяч волонтеров в преддверии Дня Победы будут раздавать ленточки в 7 тысячах точках во всех регионах РФ. Также акция пройдет и в других странах, в том числе в Египте, Тунисе, Армении, Ливане и Сербии.
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