Фото: портал мэра и правительства Москвы

Запрет на ношение георгиевской ленты в День Победы в Молдавии приняли "по заказу Запада", рассказал RT член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.

"Все это работает на отмену России, это большой проект", – подчеркнул Шхагошев.

По словам депутата, среди жителей Молдавии есть запрос на ношение георгиевской ленты, поэтому такие запреты могут быть только временными.

Ранее премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что в День Победы жителей республики будут штрафовать за ношение георгиевской ленты. По словам политика, власти в ближайшее время объявят, как будут документировать и наказывать тех, кто нарушает закон.

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