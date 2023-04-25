Фото: Москва 24/Александр Авилов

Ежегодная акция "Георгиевская ленточка" стартовала в России. Об этом сообщила замглавы комитета Госдумы по вопросам развития гражданского общества, лидер движения "Волонтеры Победы" Ольга Занко.

"Значение символа <...> за последние несколько лет стало шире. <...> Сегодня георгиевская лента – это символ уважения и благодарности ко всем защитникам Отечества в разные исторические периоды. Сегодня уже по традиции мы даем старт акции "Георгиевская лента", – цитирует ее Агентство "Москва".

По ее словам, более 30 тысяч волонтеров в преддверии Дня Победы будут раздавать ленточки в 7 тысячах точках во всех регионах РФ. Также акция пройдет и в других странах, в том числе в Египте, Тунисе, Армении, Ливане и Сербии.

До 8 мая георгиевские ленточки будут раздавать и пассажирам ЦППК, рассказали в пресс-службе перевозчика. Их можно будет получить на Ярославском, Белорусском и Павелецком вокзалах с 12:00 до 15:00. Всего планируется раздать 45 тысяч ленточек.

"Традиционно мы с "Волонтерами Победы" присоединяемся к этой всероссийской акции, чтобы отдать дань памяти и уважения к подвигу советских героев. <..> Это символ, через который любой может прикоснуться к великой истории своего народа и разделить общую радость от этого праздника", – отметил гендиректор ЦППК Иван Конев.

Ранее организаторы "Бессмертного полка" сообщили, что в этом году традиционного очного шествия не будет. Это решение объяснили солидарностью с регионами РФ, которым пришлось отказаться от проведения акции из соображений безопасности.

