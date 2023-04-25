11:49Безопасность
Красную площадь закроют для посетителей с 27 апреля по 10 мая
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Красную площадь в Москве закроют для посетителей с 27 апреля по 10 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную службу охраны (ФСО).
"В связи с подготовкой и проведением торжественных мероприятий, посвященных празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, с 27 апреля по 10 мая 2023 года Красная площадь будет закрыта для посещения", – говорится в сообщении.
Парад Победы по традиции состоится на Красной площади 9 мая. Участие в нем примут более 10 тысяч военнослужащих. Предполагалось, что генеральная репетиция мероприятия состоится 7 мая.
На торжественном мероприятии с речью выступит Владимир Путин. Присутствие российского лидера на параде Победы подтвердил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
До этого Красную площадь уже начали готовить к проведению парада Победы. Там приступили к сборке трибун для зрителей парада, которые расположатся по обе стороны Мавзолея Ленина. Доступ на площадь был частично огражден.
Песков подтвердил, что парад в честь Дня Победы на Красной площади состоится
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