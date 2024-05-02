МВД РФ объявило в розыск экс-министра юстиции Украины Петренко

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Экс-министр юстиции Украины и бывший член СНБО Павел Петренко объявлен в розыск, указывается в базе данных МВД РФ.

На сайте министерства отмечается, что украинского чиновника разыскивают по уголовной статье. Другие подробности не приводятся.

В декабре прошлого года СКР заочно предъявил обвинение Петренко за решение о начале так называемой антитеррористической операции (АТО) на территории ДНР и ЛНР. Следствие считает причастным также первого вице-премьер-министра Виталия Ярему.