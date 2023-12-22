СК РФ заочно предъявил обвинения экс-членам СНБ Украины за преступные решения на Донбассе

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Следственный комитет России заочно предъявил обвинения бывшим членам Совета нацбезопасности и обороны (СНБ) Украины за преступные решения в ДНР и ЛНР. Об этом сообщило ведомство в своем телеграм-канале.

Отмечается, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин провел совещание в Мариуполе и заслушал доклады о расследовании уголовных дел о преступлениях со стороны Украины. В результате заочно были предъявлены обвинения экс-членам СНБ Украины – министру юстиции Павлу Петренко и первому вице-премьер-министру Виталию Яреме, которые принимали преступные решения о так называемой антитеррористической операции (АТО) в ДНР и ЛНР. Как пишет ведомство, их разыщут и арестуют.

Кроме того, сообщили в СК, продолжается расследование уголовных дел в отношении иностранных наемников. Так, были установлены выходцы из Грузии Георгий Гоглидзе и Георгий Чубитидзе – участники боевых действий на стороне Вооруженных формирований Украины (ВФУ). В их отношении правоохранители организовали следственные и оперативно-разыскные мероприятия, указано в сообщении.

Также завершено расследование дела по обвинению гражданина Грузии Мамуки Гацарелии. Как отметило ведомство, мужчину завербовало Главное управление разведки (ГУР) Украины, дало ему оружие, экипировку, а потом перенаправило в Мариуполь для участия в боевых действиях. Ему также инкриминируется посягательство на жизнь не менее четырех российских военных, на данный момент он задержан, говорится в материале.

В СК России добавили, что заочное обвинение предъявлено и жителю Латвии Гундерасу Калве. Как указали в ведомстве, 23 февраля 2021 года в латвийском городе Екабпилсе он повредил часть памятника на месте захоронения красноармейцев, а после начала СВО вступил в ряды военизированного формирования "Карпатская Сечь" и участвовал в конфликте в качестве наемника. Он объявлен в розыск, уголовное дело направлено в суд для его заочного осуждения, подчеркнули в СК РФ.

Помимо этого, отметили в ведомстве, закончилось расследование уголовного дела против командира 26-й отдельной артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андраника Гаспаряна. Ему заочно предъявили обвинение в том, что 12 июля 2020 года он приказал своим подчиненным обстрелять жилые объекты в Стаханове. Мужчина объявлен в розыск, заключили в СК РФ.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России предъявил заочное обвинение бывшему премьер-министру Украины Арсению Яценюку за совершенные в 2014 году преступления. Также заочные обвинения предъявлены исполняющему обязанности главы администрации президента Украины Сергею Пашинскому и исполняющему обязанности главы МИД Украины Андрею Дещицу.

В ведомстве уточнили, что эти люди помогали принимать решение о проведении АТО на юго-востоке страны, из-за чего с 2014 по 2016 год пострадали и погибли 1 382 человека.

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