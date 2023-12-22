МВД РФ объявило в розыск бывшего первого вице-премьера Украины Ярему

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Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск бывшего первого вице-премьера Украины Виталия Ярему. Это следует из базы розыска российского МВД.

Мужчину ищут по статье Уголовного кодекса России, однако, по какой именно, не уточняется.

Яреме заочно предъявлено обвинение за преступные решения о начале антитеррористической операции на Донбассе.

Ранее Следственный комитет РФ предъявил заочное обвинение бывшему премьер-министру Украины Арсению Яценюк за совершенные в 2014 году преступления.

Кроме того, ведомство предъявило обвинения исполняющему обязанности главы администрации президента Украины Сергею Пашинскому и исполняющему обязанности главы МИД Украины Андрею Дещицу. В СК уточнили, что они помогали принимать решение о проведении антитеррористической операции на юго-востоке страны. Из-за этого с 2014 по 2016 год пострадали и погибли 1 382 человека.

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