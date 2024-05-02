02 мая, 15:22Шоу-бизнес
Елена Блиновская хочет признать себя банкротом
Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"
Блогер Елена Блиновская, которую обвиняют в неуплате более 900 миллионов рублей налогов, неправомерном обороте средств платежей и легализации денежных средств и имущества, приобретенного преступным путем, собирается просить Арбитражный суд Москвы признать ее банкротом. Это следует из данных федерального реестра.
Кредиторами блогера указаны Федеральная налоговая служба и ВТБ.
Ранее адвокат блогера Наталия Сальникова сообщила, что все имущество семьи Блиновской выставили на продажу для погашения задолженности по налогам.
По уголовному делу о неуплате налогов в особо крупном размере Блиновскую задержали в апреле 2023 года. Ее поймали на границе с Белоруссией. Блогер собиралась покинуть РФ, когда ее заподозрили в использовании схемы "дробления" бизнеса и занижении доходов. В связи с этим ее обвинили в неуплате налогов и легализации средств.
В январе 2024-го блогера отправили в СИЗО. 24-го числа Московский городской суд продлил ей арест до 26 июля 2024 года. Как рассказала адвокат Блиновской, блогер готова погасить причиненный госбюджету ущерб на сумму более 900 миллионов рублей.
Елене Блиновской продлили арест до 26 июля