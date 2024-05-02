Елена Блиновская хочет признать себя банкротом

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Блогер Елена Блиновская, которую обвиняют в неуплате более 900 миллионов рублей налогов, неправомерном обороте средств платежей и легализации денежных средств и имущества, приобретенного преступным путем, собирается просить Арбитражный суд Москвы признать ее банкротом. Это следует из данных федерального реестра.

Кредиторами блогера указаны Федеральная налоговая служба и ВТБ.

Ранее адвокат блогера Наталия Сальникова сообщила, что все имущество семьи Блиновской выставили на продажу для погашения задолженности по налогам.

По уголовному делу о неуплате налогов в особо крупном размере Блиновскую задержали в апреле 2023 года. Ее поймали на границе с Белоруссией. Блогер собиралась покинуть РФ, когда ее заподозрили в использовании схемы "дробления" бизнеса и занижении доходов. В связи с этим ее обвинили в неуплате налогов и легализации средств.

В январе 2024-го блогера отправили в СИЗО. 24-го числа Московский городской суд продлил ей арест до 26 июля 2024 года. Как рассказала адвокат Блиновской, блогер готова погасить причиненный госбюджету ущерб на сумму более 900 миллионов рублей.