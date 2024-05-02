Врачи в Якутии спасли подростка с гвоздиком в легких

Фото: rcmk.mzsakha.ru

Врачи в Якутии успешно извлекли из легкого подростка гвоздик. Об инциденте сообщается на сайте Республиканского центра медицины катастроф.

Юноша из села Оленек случайно вдохнул канцелярский гвоздик. По вызову незамедлительно прибыла санавиация центра. Рентгеновский снимок показал наличие инородного предмета в левом бронхе.

"Уникальная эндоскопическая операция по извлечению инородного тела из легких подростка проводилась медицинской бригадой РЦМК в Оленекской центральной районной больнице и была выполнена успешно", – говорится в публикации.

В настоящее время его состояние стабильно, подростку оказывают помощь по месту жительства.

Ранее врачи Видновской больницы достали из носа двухлетнего ребенка бумажку со штрихкодом, которую тот случайно вдохнул. Заведующая оториноларингологическим отделением больницы Кристина Таджикулова уточнила, что извлечение проводилось под контролем эндоскопии с помощью микроинструментов. Малоинвазивная операция прошла благополучно.

