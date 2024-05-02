Шесть человек погибли и 126 пострадали в ДТП в Москве с 27 апреля по 1 мая

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Шесть человек скончались и 126 пострадали в результате дорожных аварий в Москве в первые праздничные выходные. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.

"Зарегистрировано 114 ДТП: шесть человек погибли, 126 получили ранения, 25 детей в возрасте до 16 лет получили травмы различной степени тяжести. Преобладающие виды ДТП: столкновения транспортных средств – 48, наезды на пешеходов – 45", – говорится в публикации.

Также ведомство отметило, что 11 аварий произошли с участием мототранспорта, а с велосипедами – пять. Инспекторы 336 раз остановили автомобилистов, находившихся в состоянии опьянения.

Ранее Минздрав России предложил обновить требования к комплектации автомобильной аптечки.

Согласно документу, в нее войдут маска, перчатки, маска для сердечно-легочной реанимации, жгут, бинт, марлевая повязка, лейкопластырь, спасательное одеяло и ножницы. Отмечается, что приказ может вступить в силу 1 сентября этого года.

