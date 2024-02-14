В РФ могут ввести уголовное наказание для водителей за столкновение с поездом

Фото: телеграм-канал "Уральская транспортная прокуратура"

Российские железные дороги предложили утвердить уголовную ответственность для водителей за столкновение с поездом вне зависимости от тяжести исхода происшествия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу РЖД.

Гендиректор Олег Белозеров на заседании правления компании заявил, что уровень аварийности на железнодорожных переездах вызывает опасения. По его словам, число происшествий в 2023 году увеличилось на 12% – до 245 случаев, в общей сложности погибли 54 человека.

На этом фоне РЖД заявили о необходимости ужесточить наказание за нарушения автомобилистов на железнодорожных переездах. В пресс-службе уточнили, что компания уже направила соответствующие предложения в кабмин РФ.

Ранее стало известно, что товарный поезд въехал в авто на регулируемом переезде в Ставропольском крае. Сотрудники МЧС выехали на место происшествия, отключили аккумулятор в машине и вытащили пять человек, включая трех детей. Несовершеннолетние погибли, а взрослые были переданы медикам.

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