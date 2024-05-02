Прокурор запросил для жены главреда "Новой газеты. Европа" 10 лет колонии

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Прокурор запросил для Антонины Мартыновой, жены главреда "Новой газеты. Европа" (признана нежелательной организацией в РФ) Кирилла Мартынова (признан в РФ иноагентом), 10 лет лишения свободы за покушение на убийство ее дочери. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ход судебного заседания.

Следствие опирается на показания 11-летнего мальчика, который видел, как в феврале 2007 года Мартынова сбросила свою 2-летнюю дочь с лестницы. Последняя сломала челюсть и получила травму головы. По словам матери ребенка, это был несчастный случай. Сам свидетель к моменту суда скончался.

Мартынова находилась в федеральном розыске с июля 2008 года после вердикта присяжных, признавших ее виновной. В конце марта 2024 года женщину задержали – она скрывалась вместе с дочерью Алисой Федоровой в Ставропольском крае.



Последняя попросила суд не лишать мать свободы, а произошедшее 16 лет назад она считает несчастным случаем. Сторона обвинения учла в качестве смягчающих обстоятельств возраст Мартыновой на момент преступления, а также время нахождения в СИЗО и в психиатрическом учреждении во время обследования. Приговор будет озвучен 7 мая.

Ранее столичные следователи завершили расследование уголовного дела об убийстве девушки, совершенном на востоке города в 1997 году. По версии следствия, на чердаке жилого дома на улице Плющева в Перове трое мужчин изнасиловали незнакомую девушку, а затем нанесли ей множественные колотые и резаные раны груди, шеи и живота.