151 маршрут наземного транспорта в Москве будет работать до 03:30 в ночь на 5 мая

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В пасхальную ночь, с 4 на 5 мая, 151 маршрут наземного транспорта будет работать в Москве до 03:30, сообщается в телеграм-канале Дептранса.

Кроме того, в обычном режиме будут работать 16 ночных маршрутов. Также в ведомстве рассказали, какие маршруты помогут добраться до храмов в центре города.

Среди них электробусы м1, м2, м3, м6, м7, м9, е80, е85, т41, т42, т54, 138, 345, 356, 379, 446, 913, 384, с543, а также трамваи 7, 26, 32, 39, 43, 47, 50.

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Ранее Сергей Собянин сообщил, что в ночь с 4 на 5 мая столичное метро и МЦК будут открыты до 02:00. Все желающие смогут доехать до храмов и вернуться домой.



Кроме того, на станциях "Кропоткинская" и "Бауманская", которые находятся рядом с крупными храмами, инспекторы Центра обеспечения мобильности будут дежурить во время пасхальных богослужений для помощи гражданам.

Также мэр рассказал, что 5, 12 и 14 мая Мосгортранс предоставит возможность бесплатного проезда до крупных городских кладбищ.