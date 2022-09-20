Компания H&M закрыла семь из вновь открытых магазинов в России

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Ретейлер шведской компании H&M уже закрыл семь магазинов на территории России из ранее открытых. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу торговой сети.

"Закрытие магазинов будет происходить поэтапно. На данный момент уже закрыты семь магазинов группы: четыре – в Москве, два – в Санкт-Петербурге, один – в Самаре", – рассказали в компании.

Популярная сеть магазинов одежды решила окончательно уйти с российского рынка. Точки известного бренда на некоторое время возобновляли работу для продажи товарных остатков.

Ранее стало известно, что H&M начала постепенно сворачивать свой бизнес на российском рынке. Отмечалось, что до конца октября планируется окончательно закрыть 20 торговых точек в Сибири и на Дальнем Востоке. В это же время будут закрываться и наименее прибыльные магазины в Центральной России.

Эксперты предполагают, что освободившиеся за Уралом помещения новые арендаторы займут в течение года. Однако сначала арендодатели должны получить от H&M компенсацию за досрочный разрыв договора. Если об этом не удастся договориться, арендодатели будут обращаться в суд, этот процесс затянется.

