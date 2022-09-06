H&M окончательно закроет магазины в РФ 30 ноября – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Шведская торговая сеть Hennes&Mauritz (H&M) окончательно закроет магазины в России 30 ноября, сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, письмо о прекращении работы магазинов было разослано сотрудникам во вторник, 6 сентября. После запланированного закрытия в течение двух недель из торговых точек будет вывозиться оборудование, а за 30 дней до даты закрытия с каждым работником будет подписано расторжение трудового договора.

При этом маленькие магазины могут закрыться уже в начале октября, а в региональных точках уже появились постеры с датой закрытия. Так, H&M на следующей неделе закроется в ЦДМ, Химках и ТЦ "Рио Дмитровка".

Уточняется, что офисные работники будут переведены за рубеж, а в магазинах появились временные сотрудники, которые работают как самозанятые.

Как отмечает Mash, объем поставок сократился в 3–4 раза.

Весной компания H&M приостановила все продажи в России на фоне ситуации на Украине. 18 июля стало известно, что шведская сеть полностью прекратит деятельность на российском рынке.

Однако в середине августа компания H&M открыла 118 магазинов по всей России для реализации оставшегося стока.

Позднее появилась информация, что бренд H&M оплатил на девять месяцев вперед аренду торговых площадей в Москве. Была внесена предоплата за аренду магазина в галерее "Актер" на Тверской улице. Отмечалось, что общее количество выплат достигает не менее 150 миллионов рублей.

