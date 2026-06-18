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18 июня, 19:18

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Parisien: во Франции атаковали завод производителя БПЛА для Украины

Во Франции атаковали завод производителя БПЛА для Украины

Фото: 123RF.com/joseh51

Завод производителя БПЛА для Украины – французской компании Delair подвергся нападению с использованием коктейлей Молотова. Об этом пишет Parisien со ссылкой на источники.

Инцидент произошел в начале июня. Камеры видеонаблюдения зафиксировали несколько человек, бросавших зажигательные устройства в заднюю часть здания.

Прокуратура Тулузы начала расследование о нанесении ущерба с применением опасных для людей средств.

Кроме того, через пару дней возле этого же предприятия произошел другой инцидент – мужчина был задержан за якобы съемку прототипа беспилотника, за что ему предъявили обвинения в шпионаже.

Ранее сообщалось, что компания Renault, занимающаяся производством автомобилей, будет создавать боевые БПЛА для пополнения запасов армии Франции. По данным СМИ, компания заключила партнерство с группой Turgis Gaillard. В дальнейшем Renault поставит на поток производство БПЛА на заводе в Ле-Мане.

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