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18 июня, 18:29

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Milliyet: тесты на наркотики у 8 турецких знаменитостей дали положительный результат

Тесты на наркотики у 8 турецких знаменитостей дали положительный результат

Фото: 123RF.соm/dookdui

Тесты на наркотические вещества, взятые в рамках расследования у 8 представителей турецкого шоу-бизнеса, показали положительный результат. Об этом сообщает газета Milliyet со ссылкой на материалы следствия.

Речь идет об Али Эфе Безджи, Бердане Мардини, Энисе Арыкане, Кенане Догулу, Огузхане Бекере, Озане Догулу, Толге Чаме и Яшаре Ипеке. Расследование ведет прокуратура Стамбула. При этом на текущем этапе турецкие власти не сообщали о предъявлении обвинений или вынесении судебных решений в отношении фигурантов.

Масштабное расследование по подозрению в употреблении наркотиков в среде турецкого шоу‑бизнеса прокуратура Стамбула открыла в начале 2026 года. Для дачи показаний были вызваны десятки артистов, музыкантов, актеров и других представителей индустрии развлечений.

Следствие проверяет информацию о возможном употреблении наркотиков на частных мероприятиях и в развлекательных заведениях. Некоторые фигуранты ранее отрицали обвинения, заявляя о готовности сотрудничать со следствием.

В Стамбуле были задержаны 22 известные персоны. Среди них, помимо указанных, были актриса из сериала "Великолепный век" Берен Саат и "Мисс Турция" Айше Хатун Онал.

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