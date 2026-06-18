Представлена программа второго Электрофестиваля в Москве

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Представлена полная программа 2-го Электрофестиваля, который пройдет в Москве 27 июня. В этом году мероприятие посвящено Году единства народов России, сообщил столичный Дептранс в своем канале в МАХ.

Праздник электромобилей, организованный при поддержке корпорации "Росатом", пройдет на Садовом кольце с 09:00 до 18:00, где площадки будут оформлены в соответствии с заявленной темой. В числе активностей пройдут парад электротранспорта, мастер-классы для участников всех возрастов, а также концерты кавер-групп и артистов проекта "Музыка в метро". Также в список мероприятий войдет выступление приглашенного гостя – DJ Nejtrino, розыгрыши призов и подарков, а также бесплатная полевая кухня.

Как напомнил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, по поручению Сергея Собянина в мегаполисе продолжают развивать инфраструктуру электротранспорта. Электрофестиваль, объединивший владельцев электромобилей и электромотоциклов, проводится для популяризации этого вида средства передвижения.

"Для зрителей подготовили масштабную развлекательную программу. До встречи на Садовом кольце!" – добавил вице-мэр.

Также гостей и жителей столицы пригласили на еще один автомобильный фестиваль "ПроДвижение". Он пройдет на ВДНХ в рамках проекта "Лето в Москве" с 30 июля по 2 августа.

На территории выставки представят более 300 автомобилей разных эпох. Экспозиции разместятся от арки главного входа до Нальчикского сквера. Гости фестиваля увидят исторические машины, редкие суперкары, старинные микроавтобусы, уникальные вездеходы и модели будущего.

