Фото: портал мэра и правительства Москвы

Аэропорт Домодедово запустил услугу доставки багажа, сообщает пресс-служба авиагавани. Оформить ее можно на сервисной стойке в зоне выдачи багажа.

Вещи по указанному адресу службы аэропорта доставят в течение шести часов. Если же они понадобятся позже, доступен сервис хранения багажа в течение 48 часов с момента заказа с последующей доставкой. Нужно лишь выбрать любой удобный двухчасовой интервал.

В авиагавани рассказали, что сотрудники аэропорта фиксируют целостность багажа при сдаче, пломбируют и упаковывают чемоданы, поэтому за их безопасность можно не беспокоиться. Стоимость услуги зависит от области доставки.

Подробную информацию можно найти на официальном сайте аэропорта в разделе "Прилет – Доставка багажа".

С 1 октября Домодедово повысил тарифы на обслуживание российских авиакомпаний. Сбор за взлет и посадку вырос почти на 9%, до 407 рублей за тонну максимальной взлетной массы самолета, за обеспечение безопасности – на 5%, до 310 рублей.

Кроме того, увеличились и сборы за обслуживание пассажиров на внутренних линиях (на 20%, до 359 рублей) и международных (на 19%, до 399 рублей). Прежними остались тарифы на предоставление аэровокзального комплекса, обеспечение топливозаправки и хранение топлива.

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