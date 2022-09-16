Росавиация не получала массовых обращений пилотов о внеплановых проверках

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В Росавиацию от пилотов не поступало массовых обращений о внеплановых проверках со стороны работодателей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Массовых обращений пилотов в Росавиацию по вопросам внеплановых проверок со стороны работодателей не поступало. В соответствии с нормами Воздушного кодекса авиакомпания самостоятельно отвечает за готовность пилотов к выполнению полетов", – сообщили в пресс-службе ведомства.

Там добавили, что за допуск пилотов к полетам отвечают авиаперевозчики.

Ранее в СМИ сообщали, что Шереметьевский профсоюз летного состава обратился в Росавиацию с письмом об участившихся случаях увольнения членов экипажей после летных проверок.

Президент ШПЛС Игорь Дельдюжов добавил, что о случаях "понуждения к увольнению" сообщили несколько десятков пилотов разных авиакомпаний. В организации выступили с предложением о создании отдельного департамента Росавиации, который бы проводил независимые проверки и оценки навыков российских пилотов.