В РФ предложили компаниям выкуп самолетов зарубежных лизингодателей за счет ФНБ – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Министерство транспорта РФ предложило отечественным авиакомпаниям выкупить самолеты иностранных лизингодателей. Средства на эту цель планируют взять в Фонде национального благосостояния (ФНБ), передает газета "Коммерсант".
В ведомстве перевозчикам предложили оценить число самолетов, которые они готовы выкупить, а также целесообразность приобретения лайнеров старше 20 лет. Отдельно Минтранс запросил юридическую экспертизу по возможности расчетов с лизингодателями и ситуацию с их возможными исками.
Весной 2022 года глава Минтранса Виталий Савельев заявил, что в РФ остается нерешенным вопрос с выкупом более 500 самолетов иностранных лизингодателей. Общая стоимость транспортного парка достигает 20 миллиардов долларов.
В авиаотрасли, согласно данным издания, считают выкуп арендованных самолетов маловероятным, поскольку Евросоюз ранее разрешил своим компаниям исполнять только контракты финансового лизинга. При этом большинство самолетов, находящихся в РФ, были оформлены в операционный лизинг.
В министерстве транспорта РФ уточнили, что на потенциальный выкуп взятых в лизинг лайнеров перевозчикам предоставят средства из ФНБ под 1,5% сроком на 15 лет.
В августе сообщалось, что Минтранс России готовит поправки в законодательство, разрешающие авиакомпаниям переставлять запчасти с одних самолетов на других для поддержания исправности парка и его летной готовности.
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