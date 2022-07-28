В России предложили отменить льготы для авиации и авиапрома

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В России рассматривают возможность отмены таможенных и налоговых льгот для продукции авиапрома. Об этом сообщает газета "Известия".
Письмо с просьбой оценить такую перспективу в адрес российских перевозчиков направила глава департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса РФ Светлана Петрова.
В настоящее время законодательством РФ импортеры гражданских самолетов, авиадвигателей и других комплектующих освобождены от ввозной пошлины, отменен НДС на продажу и лизинг самолетов внутри страны, производство и ремонт авиатехники.
Позицию перевозчиков Минтранс запросил для подготовки совещания с Минфином. Представители авиакомпаний между тем предложение об отмене льгот не поддержали: по их мнению, увеличить налоговые поступления таким образом едва ли получится из-за отсутствия поставок, при этом импортные детали нужны для обслуживания действующего парка самолетов – введение налогов приведет как к подорожанию запчастей, так и перелетов.
Ранее Владимир Путин заявил, что сегодня существует уникальная возможности выйти на новый уровень развития авиационной сферы в России. По его словам, у страны для этого есть хорошие заделы, которые достались ей еще с советских времен.
До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что негативное влияние внешних ограничений на транспортную отрасль России удалось смягчить благодаря принятым российскими властями мерам. По итогам первых пяти месяцев 2022 года, отметил он, динамика грузооборота транспорта в годовом выражении осталась в зеленой зоне и продемонстрировала рост в 1,8%.
Российские авиакомпании начнут платить за лизинг самолетов в рублях с сентября – Минтранс
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: