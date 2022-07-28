В России предложили отменить льготы для авиации и авиапрома

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В России рассматривают возможность отмены таможенных и налоговых льгот для продукции авиапрома. Об этом сообщает газета "Известия".

Письмо с просьбой оценить такую перспективу в адрес российских перевозчиков направила глава департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса РФ Светлана Петрова.

В настоящее время законодательством РФ импортеры гражданских самолетов, авиадвигателей и других комплектующих освобождены от ввозной пошлины, отменен НДС на продажу и лизинг самолетов внутри страны, производство и ремонт авиатехники.

Позицию перевозчиков Минтранс запросил для подготовки совещания с Минфином. Представители авиакомпаний между тем предложение об отмене льгот не поддержали: по их мнению, увеличить налоговые поступления таким образом едва ли получится из-за отсутствия поставок, при этом импортные детали нужны для обслуживания действующего парка самолетов – введение налогов приведет как к подорожанию запчастей, так и перелетов.

Ранее Владимир Путин заявил, что сегодня существует уникальная возможности выйти на новый уровень развития авиационной сферы в России. По его словам, у страны для этого есть хорошие заделы, которые достались ей еще с советских времен.

До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что негативное влияние внешних ограничений на транспортную отрасль России удалось смягчить благодаря принятым российскими властями мерам. По итогам первых пяти месяцев 2022 года, отметил он, динамика грузооборота транспорта в годовом выражении осталась в зеленой зоне и продемонстрировала рост в 1,8%.

