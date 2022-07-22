Возле аэропорта Внуково построят авиационно-технический центр

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Город предоставил аэропорту Внуково в аренду земельный участок площадью 1,1 гектара для реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП), сообщил глава департамента городского имущества Максим Гаман.

Участок расположен возле авиаузла. Объект предоставили на пять лет без проведения торгов. Там построят авиационно-технический центр площадью более 3,4 тысячи квадратных метров.

Статус масштабного инвестпроекта присваивается важным для города объектам, которые создаются для развития столичной инфраструктуры и увеличения количества рабочих мест.

Ранее сообщалось, что Шереметьево может открыть терминал D, если "Победа" возобновит полеты из этого аэропорта. Как сообщили в авиакомпании, "Победа" может принять решение о перебазировании из Внуково в Шереметьево не раньше конца июля.

С 8 апреля "Победа" временно перевела всю программу полетов в столичный аэропорт Внуково. Пассажиры, которые забронировали билеты на рейсы авиаперевозчика из Шереметьево в Барнаул, Нальчик, Владикавказ, Чебоксары, Петрозаводск и в обратном направлении, могли либо вернуть деньги, либо вылететь из/во Внуково.