Шереметьево откроет терминал D, если "Победа" возобновит полеты из аэропорта – СМИ

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Шереметьево может открыть терминал D, если "Победа" возобновит полеты из этого аэропорта, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в авиагавани.

"Если авиакомпания "Победа" примет решение о возобновлении полетов из Шереметьево, аэропорт готов открыть терминал D", – говорится в сообщении.

Однако, как сообщили в авиакомпании, "Победа" может принять решение о перебазировании из Внуково в Шереметьево не раньше конца июля.

С 8 апреля "Победа" временно перевела всю программу полетов в столичный аэропорт Внуково. Пассажиры, которые забронировали билеты на рейсы авиаперевозчика из Шереметьево в Барнаул, Нальчик, Владикавказ, Чебоксары, Петрозаводск и в обратном направлении, могли либо вернуть деньги, либо вылететь из/во Внуково.

16 марта аэропорт Шереметьево временно закрыл терминалы E и D в связи с текущей ситуацией в области международных авиаперевозок. Помимо этого, воздушная гавань прекратила использовать третью взлетно-посадочную полосу и приостановила инвестиционные проекты.

