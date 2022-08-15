Минтранс РФ планирует узаконить перестановку запчастей с одних самолетов на другие – СМИ

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Министерство транспорта РФ готовит поправки в законодательство, разрешающие авиакомпаниям переставлять запчасти с одних самолетов на других для поддержания исправности парка. Об этом сообщает газета "Известия".
Издание ссылается на копию письма президента Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимира Тасуна в ведомство и источники в Росавиации. Отмечается, что соответствующие поправки в Федеральные авиационные правила могут быть утверждены уже в марте 2023 года.
По данным газеты, в письме в министерство Тасун отмечает, что такие меры необходимы, когда на двух судах одновременно зафиксировано по одному отказу различных компонентов. По его словам, если переставить исправную часть с одного самолета на другой, то хотя бы один из них сможет полететь.
В пресс-службе Минтранса изданию подтвердили, что в настоящее время в ведомстве разрабатываются проекты, направленные в том числе на регулирование вопросов поддержания летной годности гражданских судов. Также уточняется, что АЭВТ предлагает разрешить такую процедуру с комплектующими между самолетами разных авиакомпаний.
Ранее сообщалось, что в России рассматривают возможность отмены таможенных и налоговых льгот для продукции авиапрома. Письмо с просьбой оценить такую перспективу в адрес российских перевозчиков направила глава департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса РФ Светлана Петрова.
В настоящее время законодательством РФ импортеры гражданских самолетов, авиадвигателей и других комплектующих освобождены от ввозной пошлины, отменен НДС на продажу и лизинг самолетов внутри страны, производство и ремонт авиатехники.
Российские авиаперевозчики начали разбирать свои самолеты
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