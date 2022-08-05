В РФ предложили обнулить региональные налоги на самолеты

Минтранс РФ предложил обнулить региональные налоги на самолеты. В частности, речь идет о Санкт-Петербурге, Магадане, Бурятии, Чукотке, Забайкальском крае, Воронежской, Владимирской областях.

В министерстве рассчитывают, что налоговые послабления будут введены с 2023 года.

По мнению экспертов, отмена транспортного и имущественного налогов существенно поддержит авиакомпании и повысит доступность воздушных перевозок для россиян.

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