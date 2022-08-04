Дополнительные 50 млрд направят на ускорение строительства трассы Москва – Казань

Дополнительные 50 миллиардов рублей направят на ускорение строительства трассы М-12 "Москва – Казань". Об этом заявил премьер-министра РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Он считает, что благодаря этим вложениям уже в этом году введут в эксплуатацию участки трассы в Московской и Владимирской областях, общая протяженность которых составляет 100 километров. Мишустин добавил, что М-12 обеспечит скоростное сообщение между несколькими регионами, придав их экономике дополнительный импульс к развитию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

