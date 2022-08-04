Массовое ДТП с десятками машин произошло под Севастополем

Фото: vk.com/Автопартнер Крым Севастополь ДТП

Главное управление МЧС по Севастополю рассказало о массовом ДТП с участием десятков машин вблизи города. Об этом сообщает ТАСС.

"Сегодня в районе поселка Сахарная Головка на улице Нефтяной произошло ДТП с участием как легковых, так и грузовых автомобилей", – сообщили в ведомстве.

В МЧС уточнили, что на месте происшествия работают сотрудники пожарно-спасательного гарнизона Севастополя, к устранению последствий аварии привлечены и другие экстренные службы, а также медики.

По информации министерства, количество участников ДТП и информация по пострадавшим уточняются.

Ранее сообщалось, что девять человек пострадали в результате ДТП с участием автобуса в Хабаровске. Для оказания медицинской помощи их доставили в краевую клиническую больницу имени Владимирцева.