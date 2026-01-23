Глава ВЦИОМ объяснил примитивизацию контента соцсетей натиском ботов и коротких видео

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров заявил, что контент в социальных сетях растет и примитивизируется из-за укорачивания форматов, вынуждающего авторов к упрощенным приемам для удержания внимания, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

"И, с одной стороны, это вызов огромный для авторов этих shorts или reels, потому что получается, что у них остается несколько секунд, пока пользователь не смахнет и переключится на новое видео. И это заставляет их идти на всяческие ухищрения. Но, с другой стороны, конечно, примитивизация контента есть", – отметил он.

Гендир ВЦИОМ связал это не только с тем, что создатели вынуждены подстраиваться под запросы аудитории, но и с распространением феномена "мертвого интернета", когда количество ботов, в том числе управляемых искусственным интеллектом (ИИ), на некоторых платформах и в отдельных ситуациях уже превышает число реальных пользователей. Эти боты также генерируют контент, который, по его оценке, отличается невысоким интеллектуальным уровнем и качеством.

Федоров подтвердил, что его ощущения совпадают с данными исследований ВЦИОМ: на фоне быстрого роста объема контента наблюдается снижение его качества. Он подчеркнул, что это негативная тенденция, так как потребители привыкают к низким стандартам, что ведет к общей примитивизации и "отупению", о котором сейчас много говорят.

Кроме того, глава ВЦИОМ подчеркнул, что Россия больше не является самой читающей страной в мире. По его словам, данные показывают, что людям приходится работать все больше, а времени на чтение у многих нет.

"Сейчас не все так плохо, как, скажем, 20 лет назад, тем более в лихие 90-е, когда народ вообще читать бросил. То есть существует некоторый прогресс, но увы и ах, конечно, до лидерских позиций нам еще очень далеко", – поделился Федоров.



Он напомнил о затяжном кризисе, который начался еще в конце 1960-х и к концу 1980-х привел к краху системы. Этот кризис проявлялся, в частности, в том, что люди стали меньше читать.

Федоров пояснил, что в условиях огромного дефицита на потребительском рынке книги были относительно доступны, но даже качественные издания, такие как произведения Дюма или собрания сочинений русских классиков, часто приобретались не для чтения, а для украшения интерьера теми, кто имел такую возможность.

По его мнению, советская система, попав в условия, отличные от первоначальных, продолжала воспроизводить внешние признаки прогрессизма, в том числе декларируемый упор на чтение, но сама с каждым годом все меньше им соответствовала, что порождало двоемыслие и двойную жизнь. К закату СССР, заключил Федоров, называть страну самой читающей в мире было уже "просто смешно".

