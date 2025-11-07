В ГД опровергли обсуждение вопроса о входе в интернет по паспорту

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Госдуме не обсуждается вопрос о входе в интернет по паспорту через портал "Госуслуги", заявил изданию "Абзац" зампред комитета ГД по информполитике, технологиям и связи Олег Матвейчев.

Такую перспективу ранее спрогнозировал доцент кафедры информационного менеджмента имени профессора В. В. Дика университета "Синергия" Максим Шонин.

Парламентарий уточнил, что проблема анонимности в интернете существует, и эта уязвимость используется недругами России. Они могут маскироваться в пабликах с добродушными названиями и распространять фейки, дискредитирующие власть.

Матвейчев считает, что, если интервенция усилится, могут быть приняты меры по деанонимизации недобросовестных пользователей.

"Для того чтобы лишить подобные паблики возможности вести информационную войну и совершать разные диверсии, определенная деанонимизация требуется. У нас есть и технические, и иные возможности двигаться в этом направлении", – сказал собеседник издания.

Он предположил, что через "Госуслуги" могут осуществляться входы в отдельные сети или сервисы, однако такие вопросы не обсуждались. Ни у Госдумы, ни у властей в целом нет желания что-то запретить или ввести контроль за всеми, подчеркнул Матвейчев.

До этого глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что преступления, связанные с воздействием негативной информации в Сети, особенно затрагивают детей. Через мессенджеры их привлекают к торговле наркотиками и диверсионной деятельности.