Путин ввел штрафы за поиск экстремистских материалов и рекламу VPN

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Владимир Путин подписал закон о введении штрафов за поиск экстремистских материалов и рекламу VPN, документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Теперь за поиск материалов, указанных в соответствующем перечне, нарушители заплатят от 3 до 5 тысяч рублей.

За рекламу VPN-сервисов для граждан предусмотрен штраф в размере от 50 до 80 тысяч рублей. Для должностных лиц штраф составит от 80 до 150 тысяч рублей, а для юридических – от 200 до 500 тысяч рублей.

Кроме того, президент России подписал закон, признающий использование VPN отягчающим обстоятельством. Поправки внесены в статью 63 УК РФ.

Преступления, совершенные "с использованием программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен", будут наказываться более строго.

Также устанавливаются штрафы за незаконную передачу абонентского номера. В случае, если физическое лицо передаст свой номер другому человеку, штраф составит от 30 до 50 тысяч рублей. Юридические лица, предоставившие номера посторонним без договора, получат штраф в размере от 100 до 200 тысяч рублей, а ИП – от 50 до 100 тысяч рулей.

Предусмотрено наказание за передачу данных для входа в интернет-ресурсы другим лицам, от 30 до 50 тысяч – для граждан, от 50 до 100 тысяч – для ИП и от 100 до 200 тысяч – для юридических лиц.

Закон также вводит ответственность за нарушения в работе с оборудованием, которое дает доступ к запрещенным ресурсам. За неисполнение предписаний Роскомнадзора владельцам VPN-устройств грозит штраф до 500 тысяч рублей, а при повторном нарушении закона – до 1 миллиона рублей.

Вводятся штрафы за неисполнение предписаний силовых ведомств о доступе к базам данных. Физические лица заплатят от 50 до 70 тысяч рублей, ИП – до 100 тысяч рублей, а юридические лица – до 500 тысяч рублей.

Нормы вступят в силу с 1 сентября.

Ранее министр цифрового развития РФ Максут Шадаев на совещании Путина объяснил, что правоохранителям нужно будет доказывать умышленность поиска экстремистских материалов в интернете. По его словам, правоохранительным органам предстоит подтвердить, что пользователь знал о том, что материалы включены в реестр. При этом к "обычным гражданам" это не относится.

