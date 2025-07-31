В Госдуме рассказали о законах, вступающих в силу в августе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале рассказал о законах, которые вступают в силу в августе.

Теперь банки не смогут открывать счета несовершеннолетним без согласия их родителей. По мнению Володина, эта мера необходима, так как подростки часто становятся жертвами мошенников. В результате их карты используются для обналичивания украденных средств.

Кроме того, с августа россияне смогут отписаться от СМС-рассылок. Для этого нужно написать заявление оператору связи. Эта мера тоже позволит защитить граждан от телефонного и интернет-мошенничества, а также поможет в борьбе со спамом.

Вводится уголовная ответственность за осквернение воинских захоронений и иных объектов, которые увековечивают память погибших при защите Отечества или его интересов. Закон затронет не только расположенные в России памятники, но и те мемориалы, что находятся за границей. Злоумышленникам грозит наказание до 5 лет лишения свободы или штраф в размере до 5 миллионов рублей.

Помимо этого, с августа вводятся дополнительные меры поддержки военнослужащих. Например, срок действия результатов ЕГЭ, которые нужны для поступления в университеты, будет приостановлен на время участия бойцов в зоне СВО. Это поможет участникам спецоперации быстрее адаптироваться к мирной жизни, получить образование и стать высококвалифицированными специалистами.

Более того, военнослужащих и членов их семей освободят от уплаты госпошлины при обращении в суд для установления юридически значимых фактов. Речь идет о делах, связанных с принятием наследства, признанием отцовства. По мнению Володина, это позволит облегчить процедуру оформления документов и избавит от излишней финансовой нагрузки.

Также вводится уголовная ответственность за производство, приобретение и перевозку алкогольной, табачной или никотинсодержащей продукции в крупном размере, которая предназначена для продажи, но не имеет соответствующей маркировки. Кроме того, устанавливается ответственность за создание и сбыт поддельных средств идентификации для маркировки данных товаров.

Ранее сообщалось, что с 1 августа медицинская справка, которая дается водителям после медкомиссии, перейдет в электронный формат. Теперь вместо бумажного документа будут выдавать QR-код и номер документа, которые нужно будет предъявить в ГИБДД. Вся информация автоматически загрузится в систему Госавтоинспекции.

