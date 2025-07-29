Россияне смогут отказаться от массовых рассылок с 1 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Россияне смогут отказаться от получения массовых рассылок благодаря новому закону, который вступает в силу с 1 августа. Сделать это можно будет через личный кабинет у оператора связи или в его мобильном приложении, рассказал член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.

"Это простое и удобное решение, которое значительно повысит цифровой комфорт россиян, позволит сократить количество спама: минимум в половину", – приводит РИА Новости слова депутата.

Массовые рассылки зачастую становятся каналом для мошенников, подчеркнул парламентарий. В частности, под видом рекламы могут предлагаться фальшивые компенсации, поддельные услуги или ссылки на вредоносные ресурсы. Новый же порядок позволит сделать подобные схемы менее массовыми и менее эффективными.

Немкин добавил, что на следующем этапе стоит запрет на массовые обзвоны без согласия абонента – он начнет действовать в сентябре. До конца года на портале "Госуслуги" появится сервис, в котором можно будет пожаловаться на возможные нарушения. При этом операторы будут обязаны прекратить рассылку по заявлению абонента.

Данные нововведения являются очередным шагом к формированию полноценной системы управления цифровыми согласиями в условиях растущего количества киберугроз, подчеркнул депутат.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, которым предлагается запретить микрофинансовым организациям (МФО) заключать договоры займа в электронной форме. В случае нарушения данного запрета проект предусматривает лишение права требовать исполнения обязательств по такому договору.

В ГД также предупредили, что пенсионерам стали поступать звонки с предложением приобрести бесплатную путевку в санаторий. Злоумышленники представляются сотрудниками социальных учреждений и сообщают пенсионеру о положенной ему льготной путевке по государственной программе поддержки представителей старшего возраста.