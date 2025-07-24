Ирина Волк: ставший жертвой мошенников ребенок проявляет повышенный интерес к деньгам

Фото: 123RF/lacheev

Ребенок, ставший жертвой мошенников, проявляет повышенный интерес к финансам родственников. Меняется и его реакция на различные события, рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем телеграм-канале.

Она отметила, что изменения в поведении детей могут быть признаками того, что им угрожают или оказывают давление. У ребенка в такой ситуации может проявляться тревога. Также он может начать интересоваться деньгами, хранящимися дома.

Ранее Волк предупреждала, что злоумышленники начали вымогать персональные данные у абитуриентов и студентов, представляясь сотрудниками учебных заведений. Например, одной девушке позвонил неизвестный якобы из колледжа и спросил, будет ли она поступать в учебное заведение. Когда та ответила отказом, ей сообщили, что от ее имени была подана заявка на поступление. Для отмены нужно было назвать код из СМС-сообщения.

Мошенники также могут попросить установить на телефон вредоносную программу или угрожать привлечением к уголовной ответственности за якобы содействие ВСУ.

