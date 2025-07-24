МВД предупредило о мошенниках, представляющихся работниками вузов

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Мошенники в период приемной кампании начали выманивать у абитуриентов и студентов персональные данные. Об этом в своем телеграм-канале рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Злоумышленники представляются сотрудниками приемных комиссий, деканатов или бухгалтерий учебных заведений и под различными предлогами выманивают деньги или персональные данные", – сообщила она.

По словам Волк, аналогичный случай произошел с молодым человеком, которому позвонил неизвестный, представившийся сотрудником учебного заведения, и попросил назвать СМС-код для подтверждения полученного диплома. После ему позвонил уже якобы сотрудник банка и убедил перевести деньги на "безопасный счет".

В другом случае девушке позвонил неизвестный якобы из колледжа и спросил, будет ли она поступать в учебное заведение.

"Получив отрицательный ответ, звонивший сообщил, что от ее имени была подана заявка на поступление и для ее отмены необходимо указать код из СМС-сообщения", – сообщила Волк.

Как подчеркнула представитель МВД, аферисты также могут попросить установить на телефон вредоносную программу или угрожать привлечением к уголовной ответственности за содействие ВСУ.

Кроме того, злоумышленники начали обманывать студентов, использующих цифровые сервисы. В частности, они звонят учащимся от имени сотрудников Минобрнауки и предлагают помощь в получении важных услуг. При этом депутат ГД Антон Немкин отметил, что госслужащие никогда не спрашивают пароли и другую конфиденциальную информацию. Он призвал студентов быть осторожными и проверять подлинность звонков и сообщений.

