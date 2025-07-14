14 июля, 12:19Политика
В ГД внесли законопроект о запрете микрофинансовым организациям выдавать займы онлайн
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В Госдуму внесли законопроект, которым предлагается запретить микрофинансовым организациям (МФО) заключать договоры займа в электронной форме. Документ доступен в думской электронной базе.
С этим предложением выступили депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким и сенаторы. Согласно законопроекту, МФО будет запрещено заключать договоры в электронной форме, в том числе с использованием простой или усиленной электронной подписи.
В случае нарушения данного запрета проект предусматривает лишение права требовать исполнения обязательств по такому договору.
Авторы инициативы считают, что эти изменения будут направлены на обеспечение надлежащей идентификации личности заемщика и укрепление доверия к финансовому рынку, а также снижению уровня спонтанного или неосознанного заимствования.
Ранее стало известно, что кредиторам могут запретить начислять штрафы и пени по долгам умерших заемщиков. Мера будет распространяться до о того момента, пока кто-нибудь из родственников не вступит в права наследства. По оценкам экспертов, инициатива позволит устранить некоторую несправедливость в законодательстве.
Соответствующий законопроект уже был принят в Госдуме единогласно во втором и третьем чтениях. Документ вносит поправки в Федеральный закон "О потребительском кредите (займе)" и распространяется на все виды кредитования, в том числе на ипотеку. Также одно из главных новшеств законопроекта – это запрет на требование досрочного погашения кредита.